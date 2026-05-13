男子ゴルフの今季メジャー第2戦・全米プロ選手権は14日に米ペンシルベニア州のアロニミンクGCで開幕する。21年マスターズ覇者で米ツアー11勝の松山英樹（34＝LEXUS）は12日の練習ラウンド後、取材に応じた。メジャー2勝目を目指す松山だが、前哨戦では好結果を残せなかった。マスターズで12位に入った後、2週間のオフを挟んでツアーに戻ったキャデラック選手権は53位。復帰2戦目の前週トゥルーイスト選手権は72人中71位に沈ん