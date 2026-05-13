三井不動産商業マネジメントが運営する「ららぽーと新三郷」は6月15日〜28日、α世代を中心に絶大な人気を誇るタピオカドリンク専門店「ベビタピ」とのタイアップイベント「ベビタピがやってくる！ 〜ららぽーと新三郷にお店がまるごと登場！！〜」を開催する。「ベビタピがやってくる！ 〜ららぽーと新三郷にお店がまるごと登場！！〜「ベビタピ」は人気TikTokerの「永ennのアリス」が総監督を務め、ドリンクにストローを刺す独特