明日先発登板米大リーグ、大谷翔平投手が2日連続で打席に立たない可能性が出てきた。12日（日本時間13日）にデーブ・ロバーツ監督が示唆。ファンからは様々な声が上がった。大谷は13日（同14日）、ジャイアンツ戦で先発マウンドに上がる。ドジャースは11日（同12日）のジャイアンツ戦を3-9で落とし、3連敗で地区2位へ後退。ロバーツ監督は12日（同13日）の試合前、大谷について「まだ決めてないんだ」と前置きしながら次のよう