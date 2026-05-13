柄本佑が主演する映画『メモリィズ』より、柄本が飄々とした存在感で演じる主人公・雄太のかけがえのない日常を捉えた場面写真5点が解禁された。【写真】映画『メモリィズ』柄本佑の存在感が光る場面写真（5枚）雄太（柄本）が九州の田舎町へとやって来たのは、脚を骨折した義父が回復するまで身の回りの世話をするためだった。義父が営む昔ながらの写真館の仕事を手伝いながら、東京にいる妻と娘との間で、スマホで撮った映像