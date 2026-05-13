【メジャーリーグ通信】【鈴村氏コラム】ド軍ロバーツ監督は最低ラインをクリア 大リーグ監督の役割は四半世紀で劇的に変化したしばしば「解雇するために雇う」（Hire to Fire）ともいわれるように、大リーグにおいては公式戦期間中の監督解任は見慣れた光景である。今季もアレックス・コーラ（レッドソックス）とロブ・トムソン（フィリーズ）が4月下旬に相次いで解任された。コーラはレッドソックスの監督に就任した2018年