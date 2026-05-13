【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【ロング版】鈴木唯人〈前編〉「どうしても…」と2度の保留にへこたれなかった男の素顔（元市船橋高監督・朝岡隆蔵）今季ドイツ1部参戦1年目で24試合4得点2アシストと結果を出し、3月の英国遠征では2試合連続出場。16日の欧州EL・セルタ戦で2ゴールを叩き込み、クラブのEL4強入りの原動力にもなった。W杯メンバー入りに向けて上々アピール中の鈴木の高校時代の恩師を直撃した──。