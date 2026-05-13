今週末から暑さのレベルがアップしそうです。東北南部や関東から西では真夏日(30℃以上)地点が急増するでしょう。甲府や熊本では15日(金)以降は連日の真夏日に。東京都心でも17日(日)と19日(火)は真夏日となりそうです。熱中症に警戒が必要です。熱中症による救急搬送者数が前年同時期より多い5月に入り、広く夏日となり、汗ばむ陽気の日が多くなっています。総務省消防庁の発表によりますと、5月4日から10日までの全国の熱中症に