Jリーグのオールスターが19年ぶりに復活J3福島のFWカズが、Jリーグオールスターのメンバーに選出された。Jリーグは5月12日、6月13日にMUFG国立競技場で行われる「JリーグオールスターDAZNカップ」のファン・サポーター投票の最終結果を発表。福島の三浦知良（59）はJ2・J3EAST-BのFWとして選出された。2007年に開催されて以来、日程上の問題などで行われなかったJリーグの「蹴宴」が、19年ぶりに復活。会場となる国立で行われ