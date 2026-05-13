米国を訪問中の安圭佰（アン・ギュベク）国防部長官は、ホルムズ海峡の通航正常化に関連し、韓国が段階的に寄与する案を検討するとの立場を米側に伝えたと明らかにした。安長官は12日（現地時間）、ワシントンDCの在米韓国大使館で開かれた特派員懇談会で、ホルムズ海峡の通航再開問題に関連し、「基本的に、われわれは国際社会の責任ある一員として参加はする、段階的な寄与案を検討する、その程度まで（米国に）話した」と述べた