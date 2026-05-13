水原（スウォン）で水原FCウィミンと対戦する北朝鮮のネゴヒャン（＝私の故郷）女子サッカー団が経由合宿地の中国・北京に到着した。南北体育交流協会はネゴヒャン選手団が12日午前、高麗航空JS151便で北京首都国際空港に到着したと伝えた。選手団が空港で水色と紺のジャージ姿でスーツケースを引きながら移動する場面の写真も公開された。平壌（ピョンヤン）国際サッカー学校の校長を務めたヒョン・チョルユン・ネゴヒャン女子サ