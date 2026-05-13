日本の人口約1億2286万人のうち、15歳未満の子どもの数は約1329万人で、45年連続で減少が続いている。一方、50代以上の人口は約6248万人と、総人口の50％以上を占めている。 日本の少子高齢化が進む中で、消費の中心にいるのは「シニア層」であり、とくに60代の消費意欲は旺盛だ。例えば、総務省の調べ（2024年）によれば、項目別の年間消費額で「外食費」に17万9278円、「通信費」に14万8258円、「旅行費」に7万9499円使ってい