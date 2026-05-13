お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（50）が12日、自身のXを更新し、パスポートの写真を投稿しながら、成田空港の税関で起きた“ビビった”出来事を報告した。【写真】めっちゃイケメンじゃん！スリムクラブ真栄田のパスポート凛々しい姿のパスポート写真を見ることができ、「成田空港の税関でさ、検査員の方に『ちょっとよろしいですか』って言われて焦ってさ、なんか映画とかである、知らない内にヤバイやつ運ばされたか