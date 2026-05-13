中国の内モンゴル自治区で約60店舗を展開する老舗レストラン「徳順源」が4月15日、東京・池袋に日本第1号店をオープンした。羊肉メインのモンゴル伝統料理を提供しており、ガチ中華の聖地として知られる池袋から新たなブームを生むか注目されている。2億円の豪華内装で本場モンゴル料理12日のランチタイム。にぎわっていた店内から音楽が聞こえてくる。室岡大晴アナウンサー：きれいな音色が店内に鳴り響いています。皆さん馬頭琴