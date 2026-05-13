韓国のコンテンツ産業をけん引するヒットメーカーの一人、ヨン・サンホ監督の最新作『顔 ーかおー』が、8月28日より全国公開されることが決定し、ポスタービジュアルが解禁された。【画像】ムビチケ購入特典オリジナルスマホ壁紙『新感染 ファイナル・エクスプレス』で世界的ブレイクを果たし、その後もNetflixシリーズ『地獄が呼んでいる』や『寄生獣 -ザ・グレイ-』などで話題を呼ぶ一方、独立系のアート・アニメ作家として