１３日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前日終値に比べて０・０３５％高い２・５８０％に上昇（債券価格は下落）した。１９９７年５月以来、約２９年ぶりの高い水準となった。米国とイランの戦闘終結に向けた協議が難航しているとの見方から原油先物価格が高止まりしている。市場では、物価上昇（インフレ）の加速が意識され、国債が売られている。