去年12月、トヨタの高級車「ランドクルーザー」を盗まれたものと知りながら、千葉県東金市のヤードに保管したとしてアフガニスタン国籍の男が逮捕されました。盗品等保管の疑いで逮捕されたのは、アフガニスタン国籍で東金市の会社役員、ヤワリ・イスマイル容疑者（40）です。ヤワリ容疑者は去年12月、時価およそ900万円のトヨタの高級車「ランドクルーザー」を盗まれたものと知りながら、自身が経営する東金市のヤードに保管した