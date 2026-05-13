ロンドンを拠点とするテクノロジー・ブランドNothingはチャーリーxcxとの新たなパートナーシップを発表した。チャーリーxcxはNothing初のグローバルブランドアンバサダーに就任し、株主としても参加する。 （関連：【画像】Nothingとチャーリーxcx） チャーリーxcxは、The Weeknd、Casey Neistat、Swedish House Mafiaらの株主と並び、Nothi