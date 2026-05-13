酒田市によりますと、きょう午前４時５０分ごろ、酒田市坂野辺新田にある十坂小学校北側で、クマ１頭が目撃されたということです。 市は「クマを発見したら、近づかなず、警察か市役所へ通報してください」としているほか、「外に出る際は十分注意し、建物にクマが侵入しないよう、出入口には必ず鍵をかけてください。クマを引き寄せるものは放置しないでください」と注意を呼びかけています。