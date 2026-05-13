ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！一見すると呪文のような「わ り う ろ か た」という文字列。頭の中で文字を動かして、1分以内の正解を目指してみてください！問題：「わ り う ろ か た」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。わ り う ろ か たヒント：最後の文字は「か」答えを見る↓↓↓↓↓正解：わたりろうか正解は「わたりろうか」でした。▼解説正解は、建物同士を繋ぐ通路で