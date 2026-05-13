ロシア軍戦略ミサイル部隊司令官から報告を受けるプーチン大統領＝12日、モスクワ（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシア大統領府は12日、新型の大陸間弾道ミサイル（ICBM）「サルマト」の発射実験に成功したと発表した。プーチン大統領は「世界で最も強力なミサイルシステムだ」と述べた。ロシア軍戦略ミサイル部隊司令官は、今年末までに東シベリア・クラスノヤルスク地方のウジュルの部隊に実戦配備すると表明した。タス通信