「巨人５−３広島」（１２日、ぎふしん長良川球場）広島は九回、４番手の中崎が佐々木に２ランを浴びてサヨナラ負け。２０敗目となり借金は８に膨らんだ。この暗い数字が並ぶなか、今季１軍初昇格の田村俊介外野手（２２）が初安打、初打点と明るい材料も。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は「収穫もあれば課題も見えた試合になったが、彼にはスケールの大きな選手を目指してほしい」と語った。◇◇田村にとっては魅