女優の井上和香が12日、自身のインスタグラムを更新。46歳の誕生日直前の「1人時間」ショットを披露した。「いろいろ終えてベビーモニターを見ながら1人焼酎まもなく誕生日静かな誕生日これも悪くない自分おめでとうしたら寝ようかな」と46歳の誕生日を迎える直前の姿を公開した。「久しぶりのInstagramで地味な投稿だけど、ギャーギャー騒がしい家が静かになったこの時の1人時間が好きなの」とつづった。「あー