両親が元気なうちに相続の話をするのは、気が引けるものです。預金額や不動産の内容を聞くと、財産をあてにしているように受け取られないか不安になる方もいるでしょう。 一方で、何も分からないまま相続が発生すると、手続きに時間がかかり、家族間の話し合いも難しくなります。では、家族はどこまで財産の情報を把握しておけばよいのでしょうか。 本記事では、両親が健在なうちに家族が把握しておきたい財産情報の