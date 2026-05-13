学生時代の友人から投資を勧められると、昔の関係もあり、強く断りにくいと感じる人は多いでしょう。しかも「月1万円でいい」と言われると、大きな損にはならないように思えるかもしれません。 しかし、少額であっても投資にはリスクがあります。また、友人が資格や登録のない立場で、特定のファンドを強く勧めている場合は、注意が必要です。この記事では、無登録の人が個別の商品を勧誘することの問題点や、誘われた側が