子どもの送迎や日々の買い物など、短い距離でも車を使う機会が多いと、「この使い方で本当に効率が良いのだろうか」と気になる方も多いのではないでしょうか。特に家計を考えると、ガソリン代は無視できない出費のひとつです。 「まとめて用事を済ませたほうが節約になる」という意見もありますが、実際にどの程度差が出るのかは気になるところです。本記事では、日々の車の使い方によってガソリン代にどのような影響がある