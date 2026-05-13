会社員は年末調整があるため、確定申告は特別な人だけと思いがちです。ただ、少額でも申告が必要になるケースはあります。注意すべき境目は、収入ではなく所得、そして年末調整に載らないお金です。夫婦で揉めないためにも、基準をシンプルに押さえておきましょう。 まず基準は所得20万円。収入20万円ではない 国税庁は、給与を1ヶ所から受けていて源泉徴収されている会社員でも、給与以外の各種所得金額の合計額