1回のうっかりでも不利益が出ることはあります。ただし、誰にでも同じ不利益が出るわけではなく、申告の結果が納税になるか還付になるかで状況が大きく変わります。 納税がある人は遅れた日数が負担につながりやすく、還付の人は罰というより戻りを先延ばしにしている状態になりがちです。自分がどちらかを先に見極めれば、必要以上に怖がらずに動けます。 納税がある申告を忘れると、延滞税や無申告加算税が発生し