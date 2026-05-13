「現金の手渡しなら税務署には分からないのでは？」と考える方もいるかもしれません。 実は、こうした認識には注意が必要です。親から受け取った現金「150万円」は、条件によっては贈与税の対象となり、申告が必要となるケースもあります。 また、その場では問題にならなかったとしても、後日の相続手続きや税務調査などを通じて資金の移動が確認される可能性もあります。制度を十分に理解しないまま受け取っ