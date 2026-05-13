タレント・小島瑠璃子の近影が話題になっている。１３日までに自身のインスタグラムを更新し、「ちょっとしんどい日もブルーな日もあるけど人の縁に支えられています」と投稿。スイーツを前に笑顔を見せ、「近々人生最大のチャレンジをお知らせしますわくわく、どきどき！！！」などとつづった。一つ前の投稿では「髪をさらに濃いピンクにして（！？）エネルギーチャージ実際にみるとかなりのピンクです」と髪色をピ