新日本プロレスの天山広吉が１１日、都内で記者会見し８月１５日の両国国技館大会で現役引退することをを発表した。会見で天山は引退試合について「自分的には最後は何か、エキシビションでも、５分でも１０分でもね、試合をできれば」と希望し「最後はしっかりと締められるような体調で臨んでいきたいと思いますので。また後日、発表させていただきたいと思います」と明かした。さらに２００３、０４年の「Ｇ１」連覇など幾