◆米大リーグアストロズ―マリナーズ（１２日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）アストロズの今井達也投手（２８）が、本拠のマリナーズ戦に先発。４月１０日マリナーズ戦以来のメジャーのマウンドに戻ってきた。前記マリナーズ戦で１回持たずに３失点で右腕の疲労のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。その後、マイナーで２度マウンドに上がったが５回を６失点。８個の四球を出したがエスパーダ監督は２試合目の登板