40歳を過ぎた頃から、鏡を見ると真っ先に目が行くようになったのが“人中（じんちゅう／鼻の下から上唇のあいだにある溝）”です。昔よりも人中が長くなって、顔が全体的に引き伸ばされたような、のっぺりした印象になってきたのが悩み――。そこで注目したのが、セザンヌの「影色リップメイカー」。大人気ヘアメイクアップアーティスト・小田切ヒロさんが、人中短縮になるとおすすめするやいなや、“ヒロ買い”（※）現象が起