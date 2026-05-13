夏のおしゃれを快適に楽しみたい女性にうれしい新作が登場♡ヌーブラジャパンより、2026年5月14日（木）に「ヌーブラ・シームレスイージーフィット エアリー」が発売されます。これまで多くのユーザーが感じていた“ムレ”や“汗によるべたつき”に着目し、快適性を大幅にアップデート。軽やかな着け心地と、よりファッションに合わせやすくなった新カラーにも