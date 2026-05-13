俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第18回「羽柴兄弟！」が10日に放送された。小栗旬演じる織田信長が、妹・市と浅井三姉妹に見せた“人間くさい”一面に、SNSでは驚きの声が広がっている。【写真あり】あの信長が…ネットが驚いたシーン大河ドラマ第65作となる本作は、天下人・豊臣秀吉の弟で“天下一の補佐役”とも称された豊臣秀長の視点から戦国時代を描く作品