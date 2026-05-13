◇ア・リーグブルージェイズ−レイズ（2026年5月12日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が12日（日本時間13日）、レイズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、0−3の4回2死第2打席は空振り三振に終わった。現在10試合連続安打と好調。チームの信頼を勝ち取っている「4番」から、6戦ぶりの一発は飛び出すかに注目だ。