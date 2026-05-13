5月15日（金）からのハッピーセットは「へんしん！マクドナルドロボ」と「ちいかわ」です。マクドナルドの商品がロボに変形！「へんしん！マクドナルドロボ」がハッピーセット®に登場マクドナルドの店舗や人気メニューが、動物や恐竜モチーフのロボットに変形する「ハッピーセット へんしん！マクドナルドロボ」。おもちゃは全8種類、お店や商品を変形させながら遊べるワクワク感たっぷりのシリーズです。ハンバーガーがバー