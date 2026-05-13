日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は12日、木村彩子の「トーナメント特別保障制度」の適用を承認したことを発表した。木村は自身のSNSにて、その理由を説明するとともに、ファンへの思いをつづった。【写真】あどけなさ残る？プロテスト合格時の木村彩子投稿には「いつも応援していただきありがとうございます。皆様にご報告があります。この度、左手首のTFCC損傷という診断を受けしばらく試合を休み治療に専念することにしました