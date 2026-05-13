＜クローガー・クイーンシティ選手権事前◇12日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアー「クローガー・クイーンシティ選手権」が、現地時間14日（木）に開幕する。昨年は9月に行われたが、今年は5月開催へと変更された。日本勢は14人が出場し、第1ラウンドの組み合わせが発表された。〈写真〉何が変わった？原英莉花の“浅い沈み込み”に注目日本勢の先陣を切るのは、日本時間午後8時26分に1番からス