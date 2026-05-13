アメリカのトランプ大統領は中国・北京での米中首脳会談に向けてワシントンを出発しました。【映像】米中首脳会談に向けて中国へ出発するトランプ氏トランプ「（Q.習国家主席はイランについて何か手助けできるのか？）特に助けは必要ないと思う」トランプ氏は12日、イラン情勢をめぐり中国からの支援は「必要ない」と述べ、北京で行われる習近平国家主席との首脳会談に向けて出発しました。トランプ氏は13日夜に北京に到着し