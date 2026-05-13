政府はホルムズ海峡を通らないルートでの原油の調達が進展しているとして、今月は国家備蓄のさらなる追加放出を見送る方針を明らかにしました。【映像】高市総理のコメント「第3弾の国家備蓄放出を行わない」高市総理「6月に必要な原油を確保できる見通しが立つことから、今月は第3弾の国家備蓄放出を行わないことといたします」高市総理は、代替ルートによる原油の調達が6月には、前の年の「7割以上となる目途が立った」と述