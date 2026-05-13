新潟県長岡市に本社を置く岩塚製菓は12日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結決算を発表しました。 売上高は主力商品の定番化や価格改定の浸透により堅調に推移し、288億4800万円（前年度比15.6%増）と増収となりました。また、原材米価格の著しい高騰に対し、商品構成の見直しによる収益性の改善や、原材料のやり繰りによるコスト圧縮に努め、営業利益は8億6700万円（前年度比6.4%増）と増益を確保しま