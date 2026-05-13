「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）阪神が大勝で首位攻防第１ラウンドを制した。七回に代打で登場した嶋村麟士朗捕手が左翼へプロ初本塁打となる１号２ランを放ち、貴重な追加点をたたき出したが、ベンチではチームメートの温かい光景が広がった。２点リードで迎えた七回２死一塁。代打で登場すると４球目の外角直球をしっかり捉えた。打球は美しい放物線を描いて左翼席へ。雄たけびをあげながらダイヤモンドを一