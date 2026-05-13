石油元売り大手の出光興産は今年度の業績について、連結純利益が前の年から大きく減少する見通しを示しました。【映像】出光とコスモ 今年度減益の見込み出光興産常務執行役員坂田貴志CFO「25年度は大きなプラスのタイムラグ影響が発生したのに対して、26年度は原油価格下落に伴うマイナスのタイムラグが発生します」出光の今年3月までの1年間の最終的な利益である純利益は1719億円と、前の年から65％増加しました。中東情勢の