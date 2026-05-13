WHO＝世界保健機関はハンタウイルスについて、「より大規模な感染拡大の兆候はない」としながらも、「さらに感染者が増える可能性がある」と指摘しました。【映像】WHOの会見の様子WHOテドロス事務局長「現時点では、より大規模な感染が始まっている兆候はない。ウイルスの長い潜伏期間を考えると今後数週間で感染者がさらに増える可能性がある」WHOのテドロス事務局長は12日に会見し、「クルーズ船では、感染予防措置が取られ