「Watches and Wonders Geneva 2026」にて、カルティエ「ロードスター」の復刻が発表された。これを受けてChrono24は、高級時計二次流通市場を分析。カルティエ「ロードスター」のオリジナルモデルへの需要が高まっていると発表した。ロードスターは2001年に登場したカルティエのスポーツウォッチコレクションで、スポーツカーを思わせる流線形のケースデザインなどを特徴としていた。一方で近年のカルティエは、「タンク」「サン