ENEOSが協賛するラジオ番組「ENEOS FOR OUR EARTH -ONE BY ONE-」（毎週土曜14時よりJ-WAVEにて放送）でナビゲーターを務める堀田茜さんが、神奈川県川崎市にあるENEOS野球部のとどろきグラウンドを訪れ、どんな活動を行っているのか取材しました。2月28日・3月7日にはその模様が番組でも放送されましたが、ここでもその内容を一部ご紹介していきます。ENEOS野球部のみなさん○現役選手9名をはじめ、多数のプロ野球選手を輩出するE