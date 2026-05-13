血流アップエクササイズでストレスを撃退！代謝を高める「7秒エクササイズ」とは 短時間でできる簡単エクササイズ 現代人は1日の大半を座って過ごすといわれており、なかでもデスクワーカーは日中のほとんどを座って過ごします。また、自宅でもスマートフォンや座りながら操作ができる家電の影響で、気がついたら長時間ソファに座ったままだったという人も多いのではないでしょうか。血液の循環は筋肉を動か