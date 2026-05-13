目からうろこ！太っている人とやせている人の大きな違いとは やせている人は満腹まで食べません 太っている人とやせている人の違いは、食べ方にあります。やせている人は、空腹を感じてから食事を始め、空腹が消えたら食べるのをやめます。満腹までは食べません。 空腹とはどういう状態かというと、お腹がグーっと鳴る音が一つの合図になります。お腹が鳴るのは空腹期収縮といって、十二指腸から分泌されるホルモ