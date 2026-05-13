炭水化物の食べ過ぎは問題ない？炭水化物に含まれる痩せるためのカギとは 野菜の小鉢が糖質制限を助ける おかずを増やす際は、豆腐や野菜の小鉢などを１品追加しましょうとお話ししましたが、野菜にはビタミンやミネラルといった栄養素が豊富に含まれていますし、「第６の栄養素」ともいわれる食物繊維も同時に摂ることができます。食物繊維を摂取すると、腸内に存在する腸内細菌の働きで短鎖脂肪酸という一種の脂に変わり、そ