国際収支（3月）08:50 結果46815.0億円 予想39000.0億円前回39327.0億円（経常収支) 結果39006.0億円 予想29150.0億円前回27015.0億円（27090.0億円から修正）（経常収支・季調済) 結果8305.0億円 予想7800.0億円前回2676.0億円（貿易収支)